Cardarelli, scontro nell'associazione primari

Come se non bastassero i problemi quotidiani, l'Ospedale Cardareli finisce al centro di quella che sembra una faida sindacale. Venerdì 11 febbraio, Napolitoday ha pubblicato una lettera scritta da Gaetano Romano, direttore dell'Uoc ortopedica del Cardarelli, in qualità di presidente della sezione napoletana dell'Anpo, Associazione nazionale primari ospedalieri.

In quella nota, Romano scriveva di un pronto soccorso, quello del Cardarelli, al collasso e invitava gli altri primari a far sentire la propria voce. Con un comunicato stampa firmato dal presidente regionale Nicola Maurea, l'Anpo fa sapere però che non riconosce al direttore dell'Uoc nessun ruolo all'interno dell'associazione: "In ordine alle dichiarazioni del dott. Gaetano Romano, si precisa che la carica di presidente regionale Anpo è ricoperta dal Dott .Nicola Maurea. Si precisa, inoltre, che sia il Presidente Anpo Campania, sia il Presidente Aziendale Aorn Cardarelli, Dott. Ciro Esposito, non hanno mai concertato con il Dott. Romano quanto da lui dichiarato. Pertanto, le sue asserzioni non possono essere ascritte alla presidenza, in quanto espressione della sua esclusiva personale riflessione. Gli elementi di disagio degli Operatori Sanitari del Cardarelli e le criticità acuitesi con l'emergenza pandemica, comuni a molte delle strutture sanitarie nazionali, ormai al collasso, sono oggetto di un corretto e fattivo confronto fra tutte le sigle sindacali e la Direzione strategica aziendale. Si sottolinea l’armonica e responsabile unità sindacale per il costante lavoro da parte di tutti gli organi direttivi, in primis dell’Anpo, al fine di dirimere le annose questioni che attualmente coinvolgono le strutture sanitarie campane".

Il mandato di Gaetano Romano, come responsabile provinciale dell'Anpo, sarebbe scaduto il 31 dicembre. Dopo quella data, l'associazione si è unità con altre sigle sindacali: "Non ci sono state ancora libere elezioni per il rinnovo delle cariche - replica Romano - e nessuno mi ha comunicato ufficialmente che la mia carica è decaduta. Motivo per cui, mi sento in diritto di parlare a nome dell'associazione sulle condizioni in cui versa questo il Cardarelli".