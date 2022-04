Vespa snobba Orsini, lui risponde: "A Porta a Porta per nessun motivo"

Alessandro Orsini non sarà ospite a Porta a Porta. A togliere ogni dubbio è lo stesso giornalista televisivo Bruno Vespa, che dice “no”. Il padrone di casa della trasmissione di approfondimento politico Rai ha detto: ”È un mio difetto, ma non l'ho mai ascoltato. Se è vero quello che leggo, no".

Dunque Orsini, professore della Luiss diventato famoso per le sue posizioni sulla guerra in Ucraina, non sarebbe mai ospite di Porta a Porta. Questo perché arebbe portatore di una non informazione che ha già fatto danni durante la pandemia. ”La pandemia ci ha insegnato quanti danni può fare una informazione distorta. - ha continuato a dire Bruno Vespa - L’estremismo No Vax portato in televisione ha sulla coscienza tante anime fragili. Con la guerra non si può commettere lo stesso errore”.

Però Orsini è stato al centro del dibattito, soprattutto dopo la diffusione della notizia che la Rai stava per metterlo a contratto con ospitate pagate anche duemila euro, salvo poi fare retromarcia di fronte alle polemiche. Intanto arriva la replica di Orsini su Facebook: "Caro Dottor Bruno Vespa, ci tengo a farle sapere, molto rispettosamente, che non metterei piede nella sua trasmissione per nessun motivo al mondo. Quanto ai suoi inviti alla corretta informazione, sempre rispettosamente, le confesso che guardo Porta a Porta soltanto quando mi perdo le ultime dichiarazioni del governo (di turno)”.