Orsini da Giletti: "Ho denunciato alla Magistratura i baroni più corrotti. Mi hanno bocciato mille volte ingiustamente"

"Nel 2010 ho denunciato alla Magistratura tutti i baroni più corrotti della mia disciplina, mi hanno bocciato mille volte ingiustamente", Il Professor Orsini, ospite Massimo Giletti a Non è l'Arena, denuncia le storture del sistema universitario.

Il docente napoletano, tra i più attivi in televisione sulla guerra in Ucraina, tacciato di essere troppo vicino ai russi, nei giorni scorsi ha ricevuto la notizia di aver perso la direzione dell'Osservatorio internazionale alla Luiss. "L’accordo di collaborazione con Eni per l’Osservatorio sulla sicurezza internazionale, affidato dall’ateneo al professor Alessandro Orsini, è giunto a scadenza da circa due mesi e non sarà rinnovato. Per questa ragione, i canali di comunicazione dell’Osservatorio, incluso il sito internet, “Sicurezza internazionale”, da oggi non sono più attivi", recita la nota ufficiale.