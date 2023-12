Original Marines con Fondazione Lene Thun al fianco dei bambini oncologici di tutta Italia

Original Marines, azienda leader nel settore dell’abbigliamento per bambini, prosegue con il piano di iniziative di sustainability nell’ambito del progetto “Wear the Future”, il piano strutturato di progetti dedicati all’impegno sociale, all’ambiente, alla tutela delle persone e alla sicurezza dei capi.

L’azienda infatti ha scelto di dedicare il mese di dicembre al sostegno dei bambini oncologici supportando Fondazione Lene Thun, che da anni offre e gestisce - in 33 ospedali italiani - un servizio permanente di terapia ricreativa supplementare attraverso la modellazione dell'argilla ai piccoli pazienti.

L’iniziativa ha raggiunto uno straordinario successo e celebra oggi il traguardo ottenuto in occasione della visita di Antonio Di Vincenzo, Presidente di Original Marines, presso l’ospedale Santobono Pausilipon di Napoli con la consegna del risultato di queste settimane di raccolta fondi. Presenti, oltre ai volontari e al direttivo di Fondazione Lene Thun, e allo staff medico sanitario, il Dottor Rodolfo Conenna, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Santobono Pausilipon; la dottoressa Rosanna Parasole, responsabile del Day Hospital Oncologico e la Fondazione Santobono-Pausilipon.

La somma raccolta grazie alle donazioni fatte dai clienti Original Marines negli store presenti sul territorio verrà utilizzata per supportare i laboratori di ceramico-terapia di Fondazione Lene Thun presso l’ospedale Santobono Pausillipon di Napoli e in tutta Italia, regalando così ai bambini oncologici momenti di gioia e serenità. In dono, per tutti i clienti Original Marines che hanno deciso di partecipare all’iniziativa, il “Filo d’Amore” di Fondazione Lene Thun, simbolo di ringraziamento per il sostegno alle attività di Fondazione nella struttura ospedaliera più vicina.

“Siamo orgogliosi di poter dare un contributo nell’ambito del programma di Wear the Future, che ci consentirà, ancora una volta, di supportare concretamente i più fragili - commenta Antonio Di Vincenzo, Presidente di Original Marines – Il nostro obiettivo è essere vicini a chi è meno fortunato, soprattutto ai bambini, partecipando attivamente alla promozione e al successo di proposte utili che riescano a restituire loro, come in questo caso, la serenità di una dimensione relazionale e ricreativa di cui spesso si sottovaluta l’importanza”.

"Siamo onorati che un brand così rilevante nel segmento dell'abbigliamento per bambini come Original Marines abbia incluso nel proprio piano di sostenibilità il supporto alle attività di Fondazione Lene Thun negli Ospedali" afferma Paola Adamo, Direttrice della Fondazione, che continua “Sinergie come questa, ispirate dalla forte sensibilità dell'azienda verso i bisogni e le necessità anche dei membri più piccoli e fragili delle nostre comunità, sono davvero significative e speriamo possano aiutarci ad ispirare sempre più persone e realtà aziendali a compiere azioni etiche dal forte impatto sociale. Voglio, dunque, ringraziare il Presidente Antonio Di Vincenzo e i team di tutti gli store Original Marines che hanno contribuito al successo di questa iniziativa. Perché solo l’unione fa davvero la forza”.

“L’arte terapia è parte integrante del percorso di cura. La lavorazione della ceramica aiuta a superare il senso di frustrazione e di paura. Grazie al sostegno di Original Marines e della Fondazione Lene Thun aiutiamo bambini e ragazzi costretti a lunghi periodi di degenza in ospedale a liberare la propria creatività e, attraverso la creazione di piccoli manufatti, a esprimere le loro emozioni” è il commento di Rodolfo Conenna, direttore generale dell’AORN Santobono-Pausilipon.