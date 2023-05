Ore e ore nel traffico, i napoletani tra quelli messi peggio in Italia: i dati

Napoli è tra le città italiane in cui si trascorre il maggior numero di ore imbottigliati nel traffico. È quanto emerge dagli ultimi dati del Traffic Index Ranking elaborati dal blog Prontobolletta.

Ogni anno - secondo l'UE - perdiamo in media 38 ore fermi in coda nelle nostre automobili, uno dei numeri più elevati d'Europa, abbassando ancor di più l’efficienza energetica. Questo può essere dovuto all’alto tasso di motorizzazione in Italia, circa 655 autovetture ogni 1.000 abitanti, inferiore in Europa soltanto al Lussemburgo.

Nel dettaglio, i dati del Traffic Index Ranking calcolati dalla multinazionale TomTom, raccontano di una Palermo al primo posto come città più congestionata d'Italia con 82 ore pro capite perse ogni anno nel traffico, seguita da Roma con 75 ore. Napoli è in quinta posizione con 66 ore, mentre nessun altro capoluogo di provincia campano si trova nella top 25.

Si stima che il valore del tempo complessivamente perso in congestioni stradali si aggiri su cifre dell’ordine dei miliardi di euro, a livello nazionale, ma non solo: in Italia i trasporti sono responsabili di 1/4 delle emissioni di gas serra. In particolare, dicono i dati dell’ISPRA, il 92,6% delle emissioni è prodotto dal trasporto su strada.