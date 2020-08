Dalla Regione nessuna ordinanza anti-Covid di Ferragosto: "Ma serve task force forze dell'ordine"

Al contrario di quanto qualcuno aveva ipotizzato, la Regione Campania non prevede al momento (ma la situazione potrebbe evolversi) ordinanze specifiche - in fatto di contrasto all'emergenza sanitaria Covid-19 - per il weekend di Ferragosto. È quanto filtra in queste ore da Palazzo Santa Lucia. Per Vincenzo De Luca - riferiscono fonti a lui vicine - è necessario al momento garantire assolutamnete il rispetto delle misure già esistenti.

Il problema che rimbalza nelle stanze della Regione è piuttosto quello degli affollamenti dovuti alla villeggiatura. Da qui la lettera di De Luca a Giuseppe Conte e al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, perché si istituisca una task force delle forze dell'ordine dedicata al controllo anti-Covid in primis nei luoghi di villeggiatura.

Sull'altro versante - quello dei rientri - ci si sta concentrando, per quanto riguarda le Asl della regione, anche verso chi torna da viaggi all'estero.

Prosegue, infine, il monitoraggio delle strutture regionali per quanto riguarda eventuali focolai, così da poter intervenire immediatamente. È quanto del resto è successo ieri a Sant'Antonio Abate.