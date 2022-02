Chiusura notturna anticipata dei locali a Napoli, Manfredi: "Ordinanza in arrivo"

E' in arrivo una ordinanza del Comune di Napoli che regolamenterà gli orari notturni dei locali in città. E' quanto confermato dal sindaco Gaetano Manfredi al termine della riunione odierna del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Claudio Palomba.

I locali potranno rimanere aperti fino all'1 durante la settimana e fino alle 2 nel weekend, con uno stop alla musica a partire dalla mezzanotte e limitazioni sulla vendita di bevande alcoliche. Previsto, inoltre, un rafforzamento dei controlli delle forze dell'ordine nella fascia oraria tra la mezzanotte e le 3.

"I punti fondamentali sono la regolamentazione degli orari di chiusura, con degli orari differenziati ovviamente per i giorni feriali e quelli festivi. Ci sarà anche un intervento sulla vendita dell'alcol di quelli che sono gli esercizi commerciali di ogni tipo ed interventi sul controllo della pulizia degli spazi e sulla limitazione della musica. L'ordinanza ci sarà nei prossimi giorni e sarà efficace dal prossimo fine settimana", ha annunciato il sindaco Manfredi in prefettura al termine della riunione.

Questa mattina il primo cittadino aveva parlato dell'argomento anche ai microfoni del Gr2 Rai: "Abbiamo alcune zone della città dove nel fine settimana ci sono degli interventi congiunti della polizia municipale e delle forze dell'ordine per controllare anche fenomeni di spaccio. Quello che ci preoccupa sono questi fenomeni di violenza tra ragazzini molto giovani. La nostra idea è quella di ridurre l'orario di apertura dei locali. Si sta valutando un orario compreso tra l'1 e le 2 di notte".