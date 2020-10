Chiusura anticipata locali e bar, il Comune contro la Regione: "Favorisce gli assembramenti"

"Le limitazioni orarie introdotte con la nuova ordinanza della Regione Campania ancora una volta penalizzano in maniera arbitraria solo alcune categorie che già vivono negli ultimi mesi un senso di incertezza e precarietà". L'assessore al Commercio Rosaria Galiero commenta così l'ordinanza regionale che determina la chiusura di bar, ristoranti e locali alle 23 dalla domenica al giovedì e alle 24 il venerdì ed il sabato.

"Il momento drammatico che stiamo vivendo necessita di una gestione lucida e ragionevole che tenga conto della reale incidenza che i provvedimenti attuati possano realizzare in concreto. Lo abbiamo già visto nei mesi scorsi, chiudere prima le attività non riduce gli assembramenti anzi moltiplica la possibilità di presenze in orari più concentrati. Il fenomeno degli assembramenti ed il non rispetto delle indicazioni per le limitazioni di contagio da Covid non possono essere pagate dagli operatori che immensi sforzi hanno fatto negli ultimi mesi per adeguarsi ai protocolli e si sono esposti ad ulteriori costi per sostenerne il rispetto", prosegue.

"Chi non rispetta le regole va punito e non può addebitarsi alle attività commerciali l’incremento dei casi che oggi registriamo; ricordo che fino a pochi giorni fa eravamo in piena campagna elettorale, dove molteplici sono stati momenti di assembramento.

Queste nuove limitazioni sono l’ultimo colpo ad imprese che sono già al limite della sopportazione.Tra l’altro a poche ore dall’emanazione del prossimo provvedimento del Governo risulta ancora più preoccupante che tali misure restrittive se non armonizzate con il contesto nazionale, come annunciato dalla stampa, finiranno per penalizzare ulteriormente, ancora una volta le nostre attività rispetto a chi opera oltre ai confini della nostra Regione.Sembra una sfida sferrata al Governo il cui peso però non può ricadere sulle nostre imprese e sui suoi lavoratori", conclude l'assessore.