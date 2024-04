Bradisismo, il Tar "congela" l'ordinanza del Comune di Bacoli: il motivo

Congelata dal Tar. Era stata emessa per tutelare le vie di fuga in caso di eventi bradisismici gravi, ma l'ordinanza del sindaco di Bacoli a proposito delle imbarcazioni (particolari divieti) viene per ora sospesa perché "sproporzionata" da parte del Tribunale amministrativo regionale.

Il provvedimento di Josi Gerardo Della Ragione, risalente allo scorso gennaio, vietava - anche per non ingombrare le vie di fuga in considerazione della recrudescenza del fenomeno bradisismico - il varo (natante calato in acqua) e alaggio (imbarcazione tirata a secco) nel porto della città flegrea. Aveva tra gli obiettivi anche e soprattutto limitare i disagi subìti da alcuni cittadini che lamentavano vibrazioni nelle abitazioni durante le operazioni, oltre che la congestione del traffico.

La quinta sezione del Tar della Campania ha però "congelato" l'ordinanza, accogliendo il ricorso presentato da quattro ditte di trasporto e fissato la trattazione di merito del ricorso nell'udienza fissata per il 23 luglio 2024.