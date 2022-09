L'Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli torna con otto concerti in teatro

L'Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli, curata con passione dal Maestro Giuseppe Mallozzi nel solco tracciato dal Sistema Abreu, coinvolge e ha formato in questi anni decine e decine di bambini, diventati poi in molti casi dei veri e propri professionisti nel campo musicale.

"Non ho mai fatto alcun provino, tutti possono diventare musicisti", ci spiega il Maestro, che con Enzo De Paola, presidente dell'Aemas Onlus e Domenico Salerno, direttore artistico, stanno per dare vita ad un ambizioso programma di otto concerti sinfonici al Teatro Bracco dal 25 ottobre 2022 al 9 maggio 2023.

I ragazzi che fanno parte dell'Orchestra non pagano nulla per le lezioni, ricevono uno strumento musicale che iniziano a suonare dal primo giorno e possono anche portarlo a casa per esercitarsi. L'intervista di NapoliToday