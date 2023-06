Festa scudetto, Manfredi: "Domenica trasporti aperti fino alle 2 e anche oltre, se necessario. Non ci sarà ztl"

Il sindaco di Napoli ha anticipato alcuni aspetti organizzativi in occasione della festa finale per la vittoria dello scudetto in programma domenica prossima allo stadio Maradona

Trasporti pubblici aperti fino alle ore 2.00 e anche oltre se necessario e niente ztl. Sono questi alcuni dei principali aspetti anticipati dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi in previsione dei festeggiamenti di fine campionato per lo scudetto azzurro in programma domenica sera allo stadio Maradona ed in città e provincia, dove saranno allestiti alcuni maxischermi che trasmetteranno la diretta dell'evento.

"Stiamo lavorando, l'invito che faccio ai cittadini e di muoversi a piedi ed utilizzando il trasporto pubblico", ha aggiunto il primo cittadino partenopeo.