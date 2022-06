Eav, via alle modifiche al programma di esercizio sulle linee vesuviane in vigore fino al 31 agosto

Entrano in vigore oggi, lunedì 27 giugno, fino a tutto il 31 agosto 2022, le modifiche al programma di esercizio Eav sulle linee vesuviane.

Linea Napoli-Sorrento

I seguenti treni direttissimi (DD) feriali non saranno effettuati fino al 31 agosto 2022.

- treno 10648 delle ore 06:48 da Sorrento per Napoli

- treno 11833 delle ore 18:34 da Napoli per Sorrento

Nei giorni feriali, in luogo dei treni precedentemente indicati , verranno effettuati i treni DD come da programma festivo, con instradamento via Barra:

- treno 1068 delle ore 06:48 da Sorrento per Napoli

- treno 11847 delle ore 18:48 da Napoli per Sorrento.

Linea Napoli-San Giorgio-Torre del Greco

Le corse ferroviarie saranno sospese dal giorno 27/06/2022 fino a tutto il 31 agosto 2022. Sulla tratta Napoli- San Giorgio via Centro Direzionale è stato istituito servizio sostituitivo automobilistico a cura della ditta “Romano Bus”.

Linea Napoli-Pomigliano D'Arco

La corse ferroviarie saranno sospese dal giorno 27/06/2022 fino a tutto il 31 agosto 2022.

Dal giorno 27 giugno 2022 fino al 31 agosto 2022 i seguenti treni feriali non saranno effettuati.

Linea Napoli-Nola-Baiano

da Napoli per Baiano

treno 8069 delle ore 06:50

treno 8101 delle ore 10:02

treno 8173 delle ore 17:14

treno 8193 delle ore 19:14

da Baiano per Napoli

treno 8064 delle ore 06:32

treno 8072 delle ore 07:20

treno 8084 delle ore 08:32

treno 8116 delle ore 11:44

Linea Napoli-Sarno

da Napoli per Sarno

treno 6069 delle ore 06:52

treno 6097 delle ore 09:40

treno 6105 delle ore 10:28

treno 6121 delle ore 12:04

treno 6133 delle ore 13:16

treno 6177 delle ore 17:40

da Sarno per Napoli

treno 6064 delle ore 06:34

treno 6084 delle ore 08:34

treno 6112 delle ore 11:22

treno 6120 delle ore 12:10

treno 6136 delle ore 13:46

treno 6148 delle ore 14:58

Linea Napoli-Scafati-Poggiomarino

da Napoli per Poggiomarino

treno 4065 delle ore 06:35

treno 4073 delle ore 07:23

treno 4097 delle ore 09:47

treno 4121 delle ore 12:11

treno 4149 delle ore 14:59

da Poggiomarino per Napoli

treno 4080 delle ore 08:04

treno 4088 delle ore 08:52

treno 4112 delle ore 11:15

treno 4136 delle ore 13:40

treno 4164 delle ore 16:28.

L'Eav annuncia un esposto alla Digos ed in procura

"Abbiamo preparato un esposto alla Digos ed alla procura". Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale e sulla propria pagina social, l'Ente Autonomo Volturno nella giornata di domenica ha annunciato la presentazione di un esposto in risposta ad alcune forme di protesta di un gruppo di lavoratori.

"Invitiamo tutti al senso di responsabilità per non compromettere il servizio agli utenti e gli stipendi ai dipendenti. Si ragiona e si discute, la protesta selvaggia ed improvvisa fa male a tutti e non produce effetti positivi per nessuno", si legge nella nota dell'Eav.