Trasporti a Napoli, le prossime tappe: da settembre via al prolungamento orario di metro e funicolare Centrale

Variazioni sostanziali già a partire da settembre e obiettivi ambiziosi per il futuro. E' quanto comprende il nuovo piano per il trasporto pubblico su ferro presentato dal Comune di Napoli. Dal potenziamento in toto della Linea 1 alla riapertura della Linea 6 e della funicolare di Chiaia, passando per il prolungamento orario nel fine settimana per metropolitana e funicolare Centrale (che prolungherà l'orario di esercizio fino alle 00.30 anche in altri tre giorni settimanali come avveniva fino al 2017).

Proprio su quest'ultimo aspetto, fondamentale per una città a forte vocazione turistica come è oramai quella partenopea, è stato raggiunto un accordo con tutti i sindacati, come spiegato dal sindaco Gaetano Manfredi: "Ci eravamo impegnati per garantire un orario prolungato sia per quanto riguarda le funicolari che la metropolitana durante il fine settimana. E' stato chiuso un accordo con tutti i sindacati e di questo ringrazio anche i lavoratori che sono stati parte attiva e molto positiva in questo rilancio del servizio. Da metà settembre, quindi, i napoletani il venerdì e il sabato potranno prendere metropolitana e funicolare fino alle 2 di notte. Questo per noi è molto importante perché significa alleggerire il traffico durante il weekend e rappresenta un grande esperimento".

Metro Linea 1

Dal 15 settembre si parte, dunque, con il prolungamento orario fino alle 2.00 il venerdì e il sabato. Con l'entrata in esercizio di 10 treni prevista per novembre 2023, si stima di ridurre i tempi di frequenza corse a 8 minuti.

Per quanto riguarda l'apertura di nuove stazioni, l'obiettivo fissato è quello della primavera 2024 per "Centro Direzionale" e la fine del 2025 per "Capodichino-Aeroporto". Proprio per la tratta "Centro Direzionale/Capodichino-Aeroporto" era arrivato nei giorni scorsi l'ok dal Cipess per un finanziamento da 5.2 milioni di euro.

Sono in corso, inoltre, i lavori (che dovrebbero essere completati entro fine anno) per la realizzazione dell'impianto multioperatore per la copertura radiomobile delle gallerie e delle stazioni interrate della linea metropolitana attraverso l'utilizzo del sistema DAS. L’impianto, progettato da Cellnex nelle 16 stazioni della Linea 1, sarà costituito da una rete di repeater ottici, connessi ad una distribuzione capillare di antenne a minimo impatto visivo ed elettromagnetico, predisposti per la diffusione dei segnali degli operatori mobili.

Funicolare Centrale

Prolungamento orario fino alle 2.00 il venerdì e il sabato, come per la Linea 1, a partire dal 15 settembre. La Funicolare Centrale, inoltre, prolungherà l'orario di esercizio fino alle 00.30 anche in altri tre giorni settimanali come avveniva fino al 2017.

Funicolare di Chiaia

Per quanto riguarda la Funicolare di Chiaia la riapertura attesa per il Comune di Napoli è per luglio 2024. Anche per la funicolare che collega piazza Amedeo al Vomero, una volta riaperta, è previsto un prolungamento fino alle 2.00 nel fine settimana e fino alle 00.30 in altri tre giorni della settimana, come per la Centrale.

Linea 6

Per la Linea 6 l'orizzonte resta quello dell'estate 2024, con tutte le stazioni. Quasi completata la progettazione esecutiva della stazione di testa di via Campegna, con i lavori che prenderanno il via dopo l'estate.

Il costo dei biglietti

Il sindaco Manfredi ha affrontato anche il tema del costo dei biglietti: "A Napoli abbiamo prezzi per i trasporti di gran lunga inferiori rispetto a Roma o a Milano. Non pensiamo che si debba arrivare a quei livelli, ma mi pare il minimo sindacale che si paghi in maniera uguale in tutta la città".

Il riferimento del primo cittadino partenopeo è al costo dei biglietti di 1.50 per la Linea 2 e le linee Eav: "Questa è una valutazione che va fatta. Se abbiamo più stazioni, più servizio e più orario, non si può pagare di meno della linea della metro vicina. E' un tema di equità del servizio: se si vuole un servizio di qualità e l'altro ha meno treni, meno stazioni, meno orario e paghi di più, un problema c'è".