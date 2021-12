Eav, gli orari di treni e autobus per Natale 2021 e Capodanno 2022

In occasione delle festività natalizie 2021 e di Capodanno 2022, i servizi di Eav (la holding del trasporto pubblico regionale) sia ferroviari che su gomma subiranno modifiche orarie, così come quelli di Anm.

Linee vesuviane

GIORNI 24 e 31 DICEMBRE 2021

Ultime partenze da Napoli per

Sorrento 18:34

P. Marino (via Scafati) 18:59

Sarno 18:27

Baiano 18:26

Ultime partenze per Napoli da

Sorrento 18:24

P. Marino (via Scafati) 18:52

Sarno 18:10

Baiano 18:32

CAMPANIA EXPRESS

Nei giorni 24 e 31 dicembre, verranno effettuate le seguenti corse:

Partenze Da Napoli

- treno 10847 delle ore 08:47

- treno 11135 delle ore 11:35

- treno 11535 delle ore 15:35

Partenze da Sorrento

- treno 11024 delle ore 10:24

- treno 11312 delle ore 13:12

- treno 11712 delle ore 17:12

ULTERIORI TRENI STRAORDINARI

24 - 31 dicembre 2021 :

Ord 8169 da Napoli per Baiano - partenza ore 16:50

Ord 8184 da Baiano per Napoli - partenza ore 18:32

GIORNI 25 DICEMBRE 2021 E 1 GENNAIO 2022

Prime partenze da Napoli per

Sorrento 08:00

P. Marino (via Scafati) 07:47

Sarno 07:40

Baiano 08:02

Prime partenze per Napoli da

Sorrento 08:00

P. Marino (via Scafati) 07:40

Sarno 07:22

Baiano 07:44

Ultime partenze da Napoli per

Sorrento 12:42

P. Marino (via Scafati) 12:35

Sarno 12:28

Baiano 12:50

Ultime partenze per Napoli da

Sorrento 12:48

P. Marino (via Scafati) 12:28

Sarno 12:34

Baiano 12:56

CAMPANIA EXPRESS

Nei giorni 25 dicembre e 1° gennaio, verranno effettuate le seguenti corse:

Partenze Da Napoli

- treno 10847 delle ore 08:47

Partenze da Sorrento

- treno 11024 delle ore 10:24

GIORNO 26 DICEMBRE 2021

Il servizio ferroviario inizia con le partenze dei seguenti treni e termina come previsto dal normale programma di esercizio festivo.

Prime partenze da Napoli per

Sorrento 08:00

P. Marino (via Scafati) 07:47

Sarno 07:40

Baiano 08:02

Prime partenze per Napoli da

Sorrento 08:00

P. Marino (via Scafati) 07:40

Sarno 07:22

Baiano 07:44

TRENO STRAORDINARIO

- 8169 da Napoli per Baiano - partenza ore 16:50

CAMPANIA EXPRESS

Il giorno 26 dicembre saranno effettuate tutte le corse come da programma di esercizio.

Linee flegree

Giorno 24 dicembre 2021 e 31 Dicembre 2021

Ultime partenze Linea CUMANA

da Montesanto per Torregaveta ore 18:01

da Torregaveta per Montesanto ore 18:54

Ultime partenze Linea CIRCUMFLEGREA

da Montesanto per Licola ore 18:00

da Montesanto per Quarto ore 18:24

da Licola per Montesanto ore 19:00

Giorno 25 e 1 Gennaio 2022

Prime partenze linea CUMANA

da Fuorigrotta per Torregaveta ore 06:50

da Fuorigrotta per Montesanto ore 06:39

da Montesanto per Torregaveta ore 07:21

da Torregaveta per Montesanto ore 07:34

Prime partenze linea CIRCUMFLEGREA

da Montesanto per Licola ore 06:56

da Licola per Montesanto ore 07:56

Ultime partenze linea CUMANA

da Montesanto per Torregaveta ore 12:41

da Torregaveta per Montesanto ore 13:34

Ultime partenze linea CIRCUMFLEGREA

da Montesanto per Licola ore 12:24

da Montesanto per Quarto ore 12:48

da Licola per Montesanto ore 13:28

Giorno 26 dicembre 2021

Prime partenze linea CUMANA

da Fuorigrotta per Torregaveta ore 06:50

da Fuorigrotta per Montesanto ore 06:39

da Montesanto per Torregaveta ore 07:21

da Torregaveta per Montesanto ore 07:34

Prime partenze linea CIRCUMFLEGREA

da Licola per Montesanto ore 07:12

da Montesanto per Licola ore 06:56

Il giorno 26 dicembre il servizio terminerà come da normale programma di esercizio.

Linee suburbane

NAPOLI - BENEVENTO:

Giorni 24 e 31 dicembre 2021

Ultime partenze bus sostitutivi A.M. Autoservizi Meridionali:

da Napoli Centrale per Benevento Centrale 18:00

da Benevento Centrale per Napoli Centrale 14.19

NAPOLI – PIEDIMONTE MATESE:

Giorni 24 e 31 dicembre 2021

Ultime partenze:

da Napoli Centrale per Piedimonte Matese 17:20

da Piedimonte Matese per Napoli Centrale 14:31

Giorni 25 e 1 gennaio 2022

Sulla linea Napoli-Benevento non verrà effettuato servizio.

Sulla linea Napoli-Piedimonte Matese sarà effettuato servizio automobilistico sostitutivo dalla ditta A.M. Autoservizi Meridionali con le seguenti partenze:

- da Piedimonte Matese per Napoli ore 06:37

- da Piedimonte Matese per Napoli ore 08:28

- da Napoli per Piedimonte ore 08:37

- da Napoli per Piedimonte ore 12:28

In data 26 dicembre 2021 il servizio automobilistico sostitutivo rimane quello vigente per la domenica e i giorni festivi.

Metro Piscinola-Aversa

24 e 31 dicembre 2021 - Ultime partenze:

da AVERSA CENTRO per PISCINOLA 19:30

da PISCINOLA per AVERSA CENTRO 19:45

25 Dicembre 2021 - Ultime partenze :

da AVERSA CENTRO per PISCINOLA 13:30

da PISCINOLA per AVERSA CENTRO 13:45

1 Gennaio 2022 - Prime partenze:

da AVERSA CENTRO per PISCINOLA 10:00

da PISCINOLA per AVERSA CENTRO 10:15

Autobus

Programma corse 24 e 31

Programma corse S.Stefano

Programma corse Natale e Capodanno