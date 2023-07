Parchi a Napoli, gli orari estivi di apertura al pubblico

Il Comune di Napoli rende noti gli orari estivi dei parchi cittadini in vigore fino al prossimo 31 agosto. Come di consueto, l’accesso al pubblico non sarà consentito negli ultimi 30 minuti di apertura.

Parchi Orario di apertura Parco Mascagna 7:00 - 20:00 Parco Ciro Esposito 7:00 - 20:00 Parco di via Nicolardi 7:00 - 20:00 Parco del Poggio 7:00 - 20:00 Parco Fratelli de Filippo 7:00 - 20:00 Parco Massimo Troisi 7:00 - 20:00 Parco San Gaetano Errico 7:00 - 20:00 Parco Salvatore Buglione 7:00 - 20:00 Parco Re Ladislao 7:00 - 20:00 Parco dei Camaldoli (varco di via Agnolella e area attrezzata via Guantai ad Orsolone) 7:00 - 20:00 Villa Comunale 7:00 - 24:00 Parco Virgiliano 7:00 - 24:00