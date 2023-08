Musei a Napoli, orari e giorni di apertura fino a fine agosto

Il Comune di Napoli rende noto il prospetto con orari di apertura delle strutture culturali in città fino a fine agosto. Queste le informazioni nel dettaglio:

Maschio Angioino

- aperto tutti i sabati dalle 8:30 alle 18:30

- aperto il 15 agosto 2023, con ingresso libero e senza obbligo di prenotazione, consentendo l'accesso alla Piazza d'Armi (Cortile Monumentale) dalle ore 8:30 alle ore 14:00, con ultimo ingresso alle ore 13.

PAN

- aperto il 15 agosto 2023 dalle 9:30 alle 14.00

- aperto tutti i sabati e le domeniche del mese dalle 9:30 alle 19:30



Mostre in corso:

Dalla Miraglia al Vesuvio – Nicola Rivelli (visitabile fino al 31 agosto)

Amazing Naples – Christophe Mourey (visitabile fino al 31 agosto)



Convento di San Domenico Maggiore

- aperto tutti i sabati dalle 9.00 alle 19.00

- 15 agosto 2023 chiuso



Chiesa di San Severo al Pendino

- aperto tutti i sabati dalle 13.00 alle 19.00

- 15 agosto 2023 chiuso



Complesso Monumentale dell'Annunziata

- aperto tutti i sabati dalle 9.00 alle 13.30

- 15 agosto 2023 chiuso



Spazio Comunale di Piazza Forcella

- aperto sabato e domenica e festivi dalle 9.00 alle 18.00

- 15 agosto 2023 aperto dalle 9.00 alle 18.00



La Casina Pompeiana apre solo in occasione di eventi e nelle date indicate non ci sono eventi in programma. Il Castel dell’Ovo e il Cimitero delle Fontanelle restano chiusi.