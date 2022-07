Metro Linea 1, oggi chiusura anticipata: gli orari delle ultime corse

Anm informa che, per attività di verifica programmata in linea, oggi martedì 19 luglio, la Linea 1 della metropolitana di Napoli anticipa la chiusura al pubblico.

Questi gli orari delle ultime corse serali passeggeri prima della chiusura:

da Piscinola ore 20.28;

da Garibaldi ore 20.54.

Sempre da oggi, inoltre, e fino al 12 agosto 2022, causa chiusura della corsia riservata in galleria Laziale per attività di manutenzione, le linee 151, R7 ed N1 deviano il percorso.

Provenienti da via Giordano Bruno e dirette a Fuorigrotta, da piazza Sannazzaro transitano per salita Piedigrotta, tunnel 4 Giornate, via C. Duilio (con fermata provvisoria) e proprio percorso ordinario. Durante la deviazione, è sospesa la fermata con palina elettronica n. 2174 di via delle Legioni.