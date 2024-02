Ora legale in data speciale quest'anno, ecco quando bisognerà spostare le lancette in avanti di un'ora

Ora legale da Pasqua quest'anno. A marzo infatti tornerà l’ora legale e più precisamente nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo 2024 quando bisognerà spostare in avanti le lancette dell’orologio dalle 2 alle 3. Si dormirà un’ora in meno ma in compenso si guadagnerà un’ora di sole e si otterrà un maggiore risparmio energetico.

Per quanto riguarda gli svantaggi il cambio ha delle ripercussioni sul nostro organismo in particolare il ciclo sonno-sveglia viene scombussolato provocando sonno, stanchezza e distrazione.

Oltre due terzi degli imprenditori (67%) sarebbe favorevole a lasciare l’ora legale tutto l’anno. È quanto emerge da una ricerca dell’organizzazione datoriale Unsic - con quasi quattromila sedi in tutta Italia, tra cui alcune anche in Campania e nella provincia di Napoli - condotta tra i propri associati.