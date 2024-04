Opere d'arte centenarie, via al restauro del patrimonio artistico dell'ospedale Cardarelli

Presso il salone Moriello ha preso il via il cantiere di restauro di tre pregevoli dipinti appartenenti al patrimonio artistico dell’ospedale Cardarelli. Le opere di autore ignoto, risalenti al XVII e XVIII secolo e raffiguranti scene di vita sacra, in stato di conservazione precario a causa del tempo e dell’usura, saranno sottoposte ad un attento intervento di restauro conservativo che ne consentirà il recupero e la fruizione.

Nel 1934, infatti, quando il Cardarelli aprì le porte alla cura dei pazienti, ebbe in eredità beni e opere d’arte provenienti dai tanti ospedali cittadini che erano in attività fin dal 1600. Nel 1980, a seguito del terremoto, molti di questi beni vennero trasferiti al museo di Capodimonte per garantirne sicurezza e conservazione. Oggi il Cardarelli ha ancora in alcune sue stanze opere d’arte centenarie che rappresentano una testimonianza fondamentale di una cultura ospedaliera.

Con lo scopo di promuovere l’arte come elemento di cultura e benessere, l’iniziativa di restauro dei dipinti da parte di un team di esperti, è resa possibile grazie al progetto di recupero del patrimonio artistico ospedaliero “Memoria e futuro”, finanziato con fondi raccolti tramite un bando di sponsorizzazione pubblicato dal Cardarelli lo scorso anno.

Al bando hanno risposto due aziende - CSA Divisione Beni Culturali e Banca di Credito Cooperativo Napoli - che hanno messo a disposizione le risorse necessarie per il recupero dei preziosi dipinti. L'intervento di restauro è a cura di OCRA - Opere di Conservazione e Restauro d'Arte.