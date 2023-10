Unità aero-navali delle Forze dell'ordine e del soccorso in azione nel Golfo di Napoli per l'operazione AIRSUBSAREX

Questo giovedì, 12 ottobre, tra le 9 e mezzogiorno, nel Golfo di Napoli si svolgerà l'operazione AIRSUBSAREX 2023: una vasta esercitazione che vedrà coinvolte unità aero-navali e personale di Guardia costiera, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del fuoco, 118, Croce rossa e Protezione civile regionale.

AIRSUBSAREX 2023

L'esercitazione consiste nella simulazione dell'attività di soccorso e ricerca collegata all'ammaraggio di un aeromobile di linea. Le operazioni di soccorso saranno coordinate dall'Autorità responsabile per il soccorso in mare, la IV MRSC - Direzione marittima della Campania, mentre il coordinamento del soccorso a terra spetterà alla Prefettura di Napoli mediante il Centro coordinamento soccorsi, presieduto dal prefetto o da suo delegato. cui partecipano forze dell'ordine, Vigili del fuoco, Guardia costiera, Enac, Aziende sanitarie locali, 118, Regione, Comune, ed altri enti, con il compito di gestire le attività successive al recupero in mare dei superstiti e al loro trasporto sulla terraferma.

Saranno impiegati numerosi mezzi aerei, navali e terrestri, avvisa una nota della Prefettura di Napoli - e sarà pertanto probabile un rallentamento della viabilità portuale.

L'iniziativa ricade nell'ambito della Settimana della Protezione civile che quest'anno termina il prossimo 15 ottobre.