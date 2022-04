Sanità, operatori socio sanitari idonei insorgono: "Scorrete le graduatorie e fateci lavorare"

Riceviamo e pubblichiamo una lettera di operatori socio sanitari idonei e disoccupati, che chiedono alla Regione Campania lo scorrimento delle graduatorie prima di bandire nuove prove concorsuali.

"Scriviamo in merito alle prossime assunzioni per la figura professionale degli operatori socio sanitari previste in Regione Campania.

Siamo 506 idonei dopo diverse prove superate (preselezione, prova scritta, prova orale, prova d'inglese e informatica) al concorso pubblico bandito dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli nel 2018 e terminato il 09/04/2021 con graduatoria pubblicata il 20/05/2021 sul sito aziendale.

Ancora oggi ci troviamo ad elemosinare un qualcosa che a noi tocca. Dei 506 operatori, tranne i circa 100 collocati presso la Federico II e gli 8 presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento, i rimanenti sono in attesa di essere collocati in aziende ospedaliere e/o universitarie.

Chiediamo alle aziende del SSR di tener conto di suddetta graduatoria e di attivare i meccanismi di convenzione in base all’art. 9 della Legge n. 3 del 16/01/2003, che ha previsto la possibilità, per le Pubbliche Amministrazioni, di ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi banditi da altre amministrazioni nel medesimo comparto di contrattazione.

L'art. 3, comma 61, della Legge n. 350 del 24/12/2003, ha stabilito che in attesa dell’emanazione dei regolamenti previsti dalla su citata legge n. 3/2003, le Pubbliche Amministrazioni possono effettuare assunzioni anche utilizzando graduatorie di pubblici concorsi approvati da altre Amministrazioni, previo accordo tra le parti.

La Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 53485 del 21/11/2013, ha ribadito che le pubbliche amministrazioni, nei limiti della propria dotazione, possono utilizzare le graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre Amministrazioni.

La Regione Campania, attraverso numerose note, circolari e direttive impartite sia dalla Direzione Generale per la tutela della salute che dal Commissario ad Acta, ha invitato le Aziende campane all'utilizzo delle graduatorie concorsuali approvate da altre Aziende, ritenendo che, in assenza di particolari esigenze e in situazioni di particolare urgenza, tale operazione risulti lo strumento preferibile sia in termini di rapidità che di economicità.

Facciamo presente che tale graduatoria è presente sulla piattaforma SINFOPERS della Regione Campania ed è pronta all'uso.

Inoltre ricordiamo e continuiamo a chiederci come mai con graduatoria attiva, con l'emergenza Covid-19 ancora in atto e i fabbisogni ancora da colmare, questa graduatoria stenta ad essere smaltita.

Il Difensore Civico campano e noi ripetiamo ancora: come mai si continuano a fare concorsi e non si attinge subito dalla suddetta graduatoria?

Dobbiamo restare disoccupati, pur essendo idonei, mentre partono nuovi concorsi con esigenze che possono subito essere soddisfatte?

La nostra disperazione è grande!".