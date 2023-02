I risultati del progetto Opera 5 con le presentazioni del Centro per famiglie e del nuovo ambulatorio | VIDEO

Un momento di bilanci sui risultati ottenuti per Opera 5, il progetto multi-assistenziale vincitore del bando sociosanitario di Fondazione Con il Sud che in questo in questo primo anno di attività ha compiuto passi importanti in cui già sono pronte partire le nuove attività.

Durante il convegno La Napoli che cura. La Napoli Che Cura. Terzo Settore all’Opera tra sistema sanitario e sociale” si portano i dati alla mano dimostrando i numerosi obiettivi conquistati in cui ciò che potrebbe essere considerato utopico diventa realtà concreta dove sono i numeri e dati a parlare più di mille dichiarazioni e considerazioni, dando lo start al convegno che si è svolto al Pio Monte delle Misericordia che n’è anche capofila del progetto.

Gli obiettivi raggiunti

Tra marzo 2022 e febbraio 2023, il progetto ha preso in carico 919 persone,773 di queste sono state coinvolte in attività di ascolto, orientamento sanitario, accompagnamento ai servizi sanitari, assistenza negli iter burocratici, counselling e supporto psicologico, cure mediche specialistiche.

Coloro che hanno aderito a Opera 5 si sono rimboccati le maniche dove non si sono conosciuti limiti per potenziare e attivare i servizi sociosanitari a vantaggio di persone in condizioni di fragilità e povertà del centro storico di Napoli, promuovendo un modello di intervento di prossimità gestito dal privato sociale in collaborazione con i servizi pubblici.

dando alloggio a 44 persone, ha attivato 14 laboratori formativi, 3 corsi professionalizzanti, ed avviato attività di ricerca lavoro per 109 persone.

Una reazione a catena positiva che ha permesso di promuovere il rafforzamento dei legami sociali e familiari e implementato le competenze genitoriali come da finalità progettuali attraverso il grande lavoro portato avanti dai partner, che rappresentano un'eccellenza nel Sud Italia tra enti ed associazioni impegnate da anni nel sostegno polivalente delle fasce deboli della società: disabili, senza dimora, persone in stato di grave povertà, minori con gravi patologie deprivati di strumenti economici o affettivi, famiglie in difficoltà. Insieme formano una rete capace di prendere in carico la persona in modo integrato, migliorando il suo stato di salute bio-psicosociale.

Non solo, Opera 5 ha supportato il territorio nazionale facendo risparmiare migliaia di euro al Servizio Sanitario Nazionale con i suoi servizi: 33.981,48 € di cure odontoiatriche, dai 1000,00€ ai 2500,00 € al giorno per un posto letto in ospedale per ogni minore supportato, 6.510,35 € per molti tipi di cure.

Il nuovo ambulatorio e il Centro per famiglie

In questa giornata dove sono intervenuti tra gli altri la Soprintendente del Pio Monte della Misericordia Fabrizia Paternò, Anna Marino Coordinatrice Attività Istituzionali Fondazione Con il Sud, Danilo Tuccillo Professore Associato Facoltà di Economia presso Università Luigi Vanvitelli e membro dell'International Society for Third-Sector Research, Luca Trapanese Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli non è stato solo un incontro per parlare su ciò che si è fatto per merito della rete formata, oltre che dal Pio Monte della Misericordia, dall’Associazione Riario Sforza, dalla Fondazione Massimo Leone onlus, dall’Associazione onlus La Scintilla, dalla Cooperativa Raggio di Sole, dall’Associazione di Promozione Sociale La Casa di Matteo.

Soprattutto, è stato sì un confronto su dove si deve necessariamente intervenire dove le criticità di un sistema sono evidenti, ma anche occasione per lanciare le novità di un presente più che imminente: l’Ambulatorio Purgatorio ad Arco e il Centro per le Famiglie.

Il presidio sanitario polispecialistico “Ambulatorio Purgatorio Ad Arco” è uno spazio di 200mq ristrutturato e allestito dalla Fondazione Massimo Leone onlus, ed ospitato nei locali concessi in comodato d’uso dall’Opera Pia Purgatorio ad Arco onlus, in Vico Storto Purgatorio ad Arco 15.

Grazie ad Opera 5, ed altri finanziatori privati, la Fondazione Massimo Leone onlus amplia così le attività ambulatoriali offerte alle fasce più deboli con 5 sale attrezzate con apparecchiature mediche tecnologicamente avanzate, un reparto odontoiatrico completamente nuovo con doppia poltrona, una spaziosa e comoda sala di attesa, bagni per disabili e spogliatoi per il personale.

All’ambulatorio saranno offerte gratuitamente visite odontoiatriche, cardiologiche, dermatologiche e consultazioni per l’area della medicina generale, dell’otorinolaringoiatria, pneumologia, ginecologia, oculistica, psichiatria con azioni di orientamento e filtro al Servizio Sanitario Nazionale.

Il Centro per le Famiglie nasce all’interno del progetto Opera5 dal bisogno di creare un unico luogo di riferimento per il lavoro di supporto alle famiglie che il Pio Monte della Misericordia realizza da decenni. È uno spazio di accoglienza, ascolto e sostegno per le famiglie ma anche e soprattutto uno spazio di condivisione e di creazione di legami. I nuclei familiari vengono ascoltati e accolti attraverso la definizione di un progetto individualizzato e la realizzazione di percorsi educativi familiari e/o l’inserimento in percorsi di gruppo con altri genitori.