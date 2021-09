Vaccini, open day no-stop: tutte le date dell'Asl Napoli 1

L’ASL Napoli 1 Centro si prepara per un ritorno alla vita in tutta sicurezza e proprio per questo lancia ulteriori giornate di Open Day vaccinale dedicate a tutti i cittadini e ulteriori giornate di Open Day W LA SCUOLA dedicate al personale scolastico e agli studenti che sino ad oggi non hanno potuto o non hanno ancora scelto di vaccinarsi.

Non è necessaria alcuna prenotazione. Di seguito il calendario dettagliato:

OPEN DAY

Stazione Marittima :

lunedì….... 06 settembre. ore 9,00/18,00... fascia età tutte…. 1.000 dosi

mercoledì.. 08 settembre. ore 9,00/18,00... fascia età tutte…. 1.000 dosi

giovedì….. 09 settembre. ore 9,00/18,00... fascia età tutte…. 1.000 dosi

venerdì….. 10 settembre. ore 9,00/18,00... fascia età tutte…. 1.000 dosi

sabato…... 11 settembre. ore 9,00/18,00... fascia età tutte…. 1.000 dosi

domenica.. 12 settembre. ore 9,00/18,00... fascia età tutte…. 1.000 dosi

Mostra d’Oltremare

lunedì….... 06 settembre. ore 9,00/18,00... fascia età tutte…. 3.500 dosi

martedì…. 07 settembre. ore 9,00/18,00... fascia età tutte…. 3.500 dosi

mercoledì.. 08 settembre. ore 9,00/18,00... fascia età tutte…. 3.500 dosi

giovedì….. 09 settembre. ore 9,00/18,00... fascia età tutte…. 3.500 dosi

venerdì….. 10 settembre. ore 9,00/18,00... fascia età tutte…. 3.500 dosi

sabato…... 11 settembre. ore 9,00/18,00... fascia età tutte…. 3.500 dosi

domenica.. 12 settembre. ore 9,00/18,00... fascia età tutte…. 3.500 dosi

Fagianeria di Capodimonte

lunedì….... 06 settembre. ore 9,00/18,00... fascia età tutte…. 1.000 dosi

martedì…. 07 settembre. ore 9,00/18,00... fascia età tutte…. 1.000 dosi

mercoledì.. 08 settembre. ore 9,00/18,00... fascia età tutte…. 1.000 dosi

giovedì….. 09 settembre. ore 9,00/18,00... fascia età tutte…. 1.000 dosi

venerdì….. 10 settembre. ore 9,00/18,00... fascia età tutte…. 1.000 dosi

sabato…... 11 settembre. ore 9,00/18,00... fascia età tutte…. 1.000 dosi

domenica.. 12 settembre. ore 9,00/18,00... fascia età tutte…. 1.000 dosi

Open Day W LA SCUOLA

Stazione Marittima

mercoledì.. 08 settembre. ore 9,00/18,00... fascia età tutte…. 1.000 dosi

sabato…... 11 settembre. ore 9,00/18,00... fascia età tutte…. 1.000 dosi

Mostra d’Oltremare

mercoledì.. 08 settembre. ore 9,00/18,00... fascia età tutte…. 3.500 dosi

sabato…... 11 settembre. ore 9,00/18,00... fascia età tutte…. 3.500 dosi

Fagianeria di Capodimonte

mercoledì.. 08 settembre. ore 9,00/18,00... fascia età tutte…. 1.000 dosi

sabato…... 11 settembre. ore 9,00/18,00... fascia età tutte…. 1.000 dosi