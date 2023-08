Migranti: sbarco a Lampedusa per Open Arms, poi rotta verso Napoli con 199 persone a bordo

Le autorità italiane hanno dato indicazione alla nave ong Open Arms di sbarcare prima a Lampedusa e poi di proseguire la rotta verso Napoli con 199 persone a bordo. E' quanto riferisce in una nota, via social, Open Arms Italia.

"Le autorità italiane hanno dato indicazione alla nostra nave di far sbarcare a Lampedusa circa 65 persone, numero che ci consente di proseguire il viaggio con 199 persone a bordo, capacità massima in questo momento per la nostra nave, e di procedere poi verso Napoli, nuovo porto di sbarco assegnato per le restanti persone a bordo", si legge nella nota.