Lady Letizia su OnlyFans: "Ho iniziato per necessità. Mi esibisco per i fan e sono contenta dei guadagni"

Claudia Letizia, regina del burlesque, conosciuta da tutti come Lady Letizia, è sbarcata su OnlyFans, la piattaforma che offre un servizio di intrattenimento tramite abbonamento creando un legame diretto tra utenti e vip (e meno vip). La 43enne con una solida esperienze alle spalle anche in teatro e tv ha svelato a NapoliToday i motivi che l'hanno spinta ad aprire un canale di successo su OnlyFans che vanta già 400 iscritti e le reazioni dei suoi familiari per tale decisione.

Claudia, ci racconti perchè hai deciso di iscriverti e che riscontri stai ricevendo?

"Per necessita'! Il covid ha completamente devastato il settore artistico, il lavoro prima è completamente sparito, poi ritornato ma poco e scarsamente pagato. Chiaramente all'inizio ero scettica come tanti, ma conoscendo diversi Vip creators su Only Fans, ho capito che poteva essere un modo per riprendermi quello che mi era stato ingiustamente tolto, per cui mi esibisco li' per i miei fans affezionati". @citynews.it>

Cosa posti di solito nel canale?

"Ci sono foto o video sulla home che rientrano nell'abbonamento e poi contenuti esclusivi che invio in privato a pagamento". @citynews.it>

Chi sono principalmente gli iscritti più assidui?

"Ho molti fans che mi seguono da sempre, chi per le trasmissioni televisive (Grande fratello, Lady Burlesque,ecc), chi per il programma radiofonico "Facciamolo adesso", o semplicemente persone che mi seguono sui miei social network (Instagram, Facebook, TikTok, Twitter)". @citynews.it>

Che numeri hai raggiunto finora?

"Ad oggi si sono abbonati circa 400 fans". @citynews.it>

Qual è la richiesta più strana avuta finora o particolare finora?

"Ma quello che è strano per me potrebbe non esserlo per te, o per chi legge, quindi mi limito ad accontentare quello che io ritengo fattibile, e non quello che non preferisco". @citynews.it>

Quanti guadagni mensili stai ottenendo?

"Ovviamente non lo dico pubblicamente, ma mi ritengo soddisfatta, anche perché avere tante persone disposte a pagare per vedere i miei video e le mie foto, è comunque frutto di anni di lavoro, che mi hanno portato ad avere fans devoti. I creatori di contenuti possono guadagnare denaro dagli utenti che si iscrivono ai loro contenuti, i fan, appunto". @citynews.it>