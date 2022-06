Una grande "onda musicale" attraversa la città: le emozionanti immagini - VIDEO

Una grande onda musicale si è spostata da piazza Carità al Ponte di Chiaia per abbracciare simbolicamente la città. Il percorso musicale - iniziato a marzo scorso – e sviluppatosi in 28 istituti scolastici della Campania è giunto al termine per 1600 alunni divisi in 56 laboratori, con 56 esperti musicisti professionisti, 56 educatori, 120 volontari del servizio civile coinvolti.

Oggi i ragazzi di 28 Istituti scolastici hanno dato vita ad una lunghissima onda musicale, una catena umana capace di intonare alcuni brani musicali imparati durante le attività laboratoriali. Napoli ha fatto sentire la sua voce, il suo coro, un modo per abbracciare la città ed allo stesso tempo per rivivere la libertà di stare insieme dopo due anni di pandemia. Dopo l’ola fatta dai ragazzi e dai docenti ed esperti, i ragazzi sono confluiti nella Galleria Umberto dove hanno incontrato il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e l’assessore all’Istruzione Lucia Fortini, ai quali hanno fatto sentire i loro canti.

Il Progetto ideato e realizzato dalla Fondazione Fare Chiesa e Città quale ente capofila, presieduta da mons. Adolfo Russo, in partenariato con l’associazione Ad Alta Voce di Carlo Morelli e con l’Associazione Gioventù Cattolica di Gianfranco Wurzburger, finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del bando Scuola Viva Azioni di Accompagnamento.

Nel video, immagini di Alessandra De Cristofaro