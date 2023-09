Il dolore del papà e della mamma di Giovanbattista Cutolo, le lacrime degli amici e la solidarietà della madre di Francesco Pio Maimone: corteo da Piazza Dante al luogo dell'omicidio

"Un bel sorriso, gli occhi meravigliosi, alto un metro e ottantacinque, un sarracino vero", così Daniela Di Maggio con gli occhi gonfi di lacrime descrive il figlio. Stringe la maglia che ritrae il suo Giò Giò e dice "non si può accettare, non si può accettare più. Quando stanotte non è rientrato a casa ho capito che era tutto vero, che mio figlio non c'era più. Ho abbracciato il suo cuscino, la sua maglia". E poi, rivolta ai cronisti "Mio figlio meritava di andare in televisione ma per i concerti, non per questo".

Intorno una folla di giovani e anche artisti e amministratori: sdegno, commozione, solidarietà mentre i genitori raccontavano dei sogni di Giovanbattista. Richiestissimo da prestigiose orchestre in Italia e anche all'estero aveva detto "non lascio Napoli, è la mia città". Si stava preparando per il concorso per l'orchestra del San Carlo, che si terrà tra breve. "Gli avevo detto di partire, di andare in un luogo in cui le cose potessero essere più facili", dice amaro il papà Franco Cutolo.

Una piccola assemblea con interventi liberi, durante la quale non sono mancati momenti di forte tensione tra i manifestanti, ha preceduto la partenza del corteo che si è mosso da Piazza Dante, dopo una breve sosta davanti al locale in cui Giovanbattista era solito riunirsi con gli amici.

"È lo scontro tra due Napoli" ha detto tra le lacrime Daniela Di Maggio: quella dell'arte, della bellezza, della cultura e quella della subcultura che senza motivo sparge dolore e porta via i sogni. "Non posso credere che mio figlio sia morto in una piazza così bella" ha detto quindi quando il corteo è arrivato a Piazza Municipio per poi aggiungere "adesso questo sarà per sempre un luogo di dolore. Per favore, inginocchiatevi, inginocchiamoci tutti qui dove c'è l'anima di mio figlio". E poi, rivolta ai presenti ha chiesto "coprite il marciapiede dove c'è il sangue di mio figlio con dei fiori, fate in modo che la bellezza vinca l'orrore".

Al corteo anche Tina Napoletano, la mamma di Francesco Pio Maimone, ucciso a 18 anni da un colpo di pistola lo scorso marzo, a Mergellina, altro luogo simbolo della "bellezza" di Napoli, mentre beveva una bibita con gli amici.

I funerali di Giovanbattista si terranno nella chiesa del Gesù Nuovo e saranno celebrati dall'arcivescovo Battaglia. Non ci sono ancora conferme sulla data