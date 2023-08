Ombrelloni gratuiti per i disabili sulla spiaggia di via Caracciolo e al lido comunale di Bagnoli. E' l'iniziativa del Comune di Napoli.

“Continua l’impegno dell’Amministrazione per migliorare il benessere e l’accessibilità nelle spiagge pubbliche. Stamane sono stati collocati 10 ombrelloni gratuiti sulla spiaggia a via Caracciolo, domani saranno collocati 40 ombrelloni gratuiti al lido comunale di Bagnoli. A via Caracciolo l’accesso ai disabili è stato completato con la messa a disposizione di una sedia job che consente anche a chi ha problemi di mobilità di entrare in acqua”,spiega l’assessore a infrastrutture, mobilità e Protezione civile, con delega alla tutela del mare, Edoardo Cosenza.

Ombrelloni in via Caracciolo affidati alla Napoli Servizi

La conservazione degli ombrelloni a via Caracciolo è affidata alla Napoli Servizi, il cui personale si occuperà di collocarli al mattino e ritirarli nel pomeriggio. A Bagnoli, invece, 12 ombrelloni saranno posizionati al mattino, dal personale del Servizio Tutela mare, sulla pedana solarium per le persone con ridotta mobilità e al pomeriggio ritirati e messi a deposito. Gli altri 28 sono messi a disposizione degli altri frequentatori della spiaggia.

Trapanese: "Napoli diventa sempre più accessibile ed accogliente

“È un’estate indimenticabile per la nostra città. Sono felice perché Napoli diventa sempre più accessibile ed accogliente. Mi auguro che le persone custodiscano al meglio queste attrezzature e che abbiano rispetto del bene comune”, è il commento dell’assessore al welfare e ai servizi sociali Luca Fella Trapanese.