Calvizzano, lo spettacolo degli ombrelli colorati sospesi in aria

Più di 350 gli ombrelli aperti che compongono il colorato mosaico che corre lungo via Diaz. Il Sindaco Pirozzi: "Dopo un periodo buio e di grigiore è quello che serve per trasmettere la positività di cui tutti abbiamo bisogno. Continua il processo di trasformazione di una delle vie più belle del nostro paese"

A Calvizzano, una via della cittadina è stata adornata da colorati ombrelli sospesi in aria: una vera opera d'arte che mette allegria e speranza, in questo periodo tanto buio.

"Guardate che spettacolo Via Diaz - annuncia il sindaco Giacomo Pirozzi su Facebook, mostrando le foto dell'opera - totalmente trasformata con l’installazione di questi bellissimi ombrelli colorati che adornano il soffitto della strada. Abbiamo voluto fortemente realizzare l’opera per rendere il nostro paese più bello, più colorato nonché più attrattivo per chi si trova a passare. Sono più di 350 gli ombrelli “aperti” che compongono il colorato mosaico che corre lungo la via di mezzo: verdi, gialli, arancioni, blu, rossi e bianchi. Questa forma d’arte ha riscosso molto successo nelle capitali europee in cui è stata proposta".

"L’avevamo promesso - prosegue il primo cittadino - e l’abbiamo fatto, sono stati rispettati i tempi stabiliti dal piano degli obiettivi. Sicuramente dopo un periodo buio e di grigiore è quello che serve per trasmettere la positività di cui tutti abbiamo bisogno. Continua il processo di trasformazione di una delle vie più belle del nostro paese. L’abbiamo fatto in pochi mesi, nonostante le difficoltà operative, segno che quest’amministrazione vuole portare a termine gli impegni presi con la cittadinanza. Calvizzano avrà decisamente un volto bello ed estivo, molti di voi mi state massaggiando per ringraziarmi, per complimentarvi con me. Sono io che devo ringraziare voi per avermi dato la possibilità di regalarvi un sorriso anche in questa fase della nostra vita dove non tutto va per il verso giusto. Insieme faremo tanto, un passo alla volta".