Oliviero Toscani a Scampia: "Berlusconi? Un gangster, per fortuna è morto"

"Per fortuna Berlusconi è morto, ci rendiamo conto che ci ha rubato la dignità sociale?". Come sempre senza peli sulla lingua, Oliviero Toscani stamattina ha parlato così dell'ex presidente del Consiglio morto pochi giorni fa.

Toscani è intervenuto a Scampia, nel complesso universitario della Federico II, dove ha partecipato alla presentazione del progetto 'Tutt'egual song'e criature'.

"Eravamo un Paese dignitoso - ha proseguito ancora il fotografo sul fondatore di Forza Italia - con lui c'è stato un grande bombardamento. Negli ultimi anni abbiamo visto una grande deviazione culturale in questo Paese".

Rivolgendosi alla platea Toscani ha poi aggiunto: "Scampia è famosa per il gangsterismo, una cosa ridicola, perché a Scampia i gangster sono la minoranza". Per poi concludere amaramente: "Gli eroi in Italia sono i gangster, sono i Berlusconi".