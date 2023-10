Restaurato lo Gnomone: l'obelisco che segna il "vero" mezzogiorno |VIDEO

L'associazione Friends for Naples ha finanziato i lavori al centro della Villa Comunale

Torna a risplendere l'Obelisco della Meridiana, detto lo Gnomone, l'orologio astronomico realizzato nel XIX secolo da Stefano Gasse situato al centro della Villa Comunale di Napoli. Si tratta di un obelisco che segna il mezzogiorno esatto, diverso da quello dei classici orologi da polso.

L'opera era stata vandalizzata più volte e dopo l'ennesimo raid il sindaco di Napoli ha chiesto all'associazione Friends for Naples di realizzare una raccolta fondi in crowdfounding. Dopo un mese e mezzo di lavori, l'Obelisco è stato presentato questa mattina, 18 ottobre 2023. Intorno a mezzogiorno, il sole proietta l'ombra della sfera posta in cima alla colonna sulla striscia bianca orizzontale. A novembre c'è la maggiore distanza tra l'esatta ora astronomica e quella convenzionale utilizzata da tutti: circa 15 minuti.

Curiosità: Napoli è l'unica città d'Europa in cui esiste un orologio che indica esattamente questa differenza: si tratta dell'orologio del Convitto Vittorio Emanuele che sovrasta piazza Dante. Il restauro conservativo dello Gnomone della Meridiana, realizzato sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, è stato possibile grazie ad una virtuosa collaborazione tra operatori pubblici e privati. Un grande lavoro corale che ha visto il coinvolgimento di importanti realtà del territorio come 100x100 Naples, Ala spa, Argento Ristrutturazioni, Gianfranco D’Amato, Leonardo Immobiliare, Iterga Group, Ranieri Impiantistica ed è stato realizzato grazie ai partner Città della Scienza e Tennis Club Napoli.

La storia dello Gnomone della Meridiana risale agli inizi del XIX secolo, nel periodo dei lavori di ampliamento del giardino settecentesco, quando nel 1834 fu collocata del viale centrale quasi di fronte alla Chiesa di San Giuseppe sulla Riviera di Chiaia. Il sindaco Manfredi, presente alla presentazione, ha fatto il punto anche sui lavori di riqualificazione che interesseranno la Villa Comunale, assicurando che l'intervento partirà nel 2024.