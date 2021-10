Green pass per baby sitter e badanti: tutte le regole da seguire

Da venerdì 15 ottobre il Green pass è diventato obbligatorio anche per i lavoratori del settore privato. Questa novità ha aperto un ampio dibattito che ha riguardato diverse categorie, come quella a cui appartengono colf e badanti.

A fare chiarezza, però, ci ha pensato il Governo con delle Faq (risposte a domande frequenti). Per l'Esecutivo, così come stabilito per altre categorie, colf e badanti non possono operare presso abitazioni private senza il Green Pass e, nel caso, devono anche lasciare l'alloggio.

Vitto, alloggio e quarantena

"Se la badante non possiede il green pass non potrà accedere al luogo di lavoro", viene specificato, e nel caso di convivenza dovrà "abbandonare l’alloggio". Questo perché prevale il "diritto della persona assistita di poter fruire senza soluzione di continuità della assistenza ricorrendo ad altro idoneo lavoratore".

Il governo spiega che "il vitto e l’alloggio sono prestazioni in natura aventi natura retributiva sicché, alla luce della disciplina legale e della corrispettività del rapporto di lavoro domestico, è corretta la mancata attribuzione delle stesse in virtù della mancata esecuzione della controprestazione lavorativa".

Un'eccezione viene fatta in caso di quarantena. Il Governo indica che se "la badante è convivente e positiva al Covid, non potrà allontanarsi dalla casa nella quale vive". Nel particolare, "la normativa vigente prevede il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena. Se la badante è convivente non potrà chiaramente allontanarsi dalla casa nella quale vive".