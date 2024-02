Fusion tra cucina greca e napoletana sul lungomare: tra le specialità la pizza moussakà

Grecia e Italia sono da sempre legate, oltre che per motivi storico-culturali, anche per la cucina. Il connubio tra cucina ellenica e napoletana è al centro del progetto di O' Greco. Lo storico locale di via San Sebastiano ha aperto da qualche mese in via Nicolò Tommaseo sul lungomare di Napoli portando avanti un doppio progetto. A 'O Greco si è affiancato infatti A' Muorz. In entrambi è possibile mangiare sia piatti delle rispettive tradizioni culinarie che nuove creazione con la pizza moussakà e tante altre novità tutte da scoprire.

"Nasciamo come cucina greca. Siamo stati 13 anni al centro storico. Poi abbiamo deciso di spostarci. Non si possono fare sempre le stesse cose. La cucina è arte. Quando i clienti chiedevano alternative non riuscivamo a soddisfare i clienti per una questione di spazi. Quindi ci siamo guardati attorno e abbiamo aperto sul lungomare dando vita ad una fusion, creando un nuovo concept di cucina, rispettando la tradizione napoletana. Sono entrate le nuove generazioni nel progetto con mio figlio e mia nipote Alessandra. Quest'ultima è il perno principale della cucina ha seguito gli chef passo passo con grande creatività e bravura", spiega a NapoliToday Ginevra Villarosa, titolare dei ristoranti che vantano oltre 100 posti a sedere."I nostri clienti amano molto anche ascoltare la nostra storia su come è nato il nostro progetto culinario e l'evoluzione che ha poi seguito. E' fortissimo il nostro connubio con la Grecia ed in particolare con Creta. Dall'isola importiamo le spezie e quei prodotti impossibili da trovare a Napoli e che rendono unici i nostri piatti, che sono tutti lavorati al momento. Da noi si compie un tuffo in Grecia".

"La spinta al cambiamento e all'innovazione del concept è venuta da noi giovani della famiglia. Abbiamo puntato sulla fusion tra le due tradizioni dando vita ad un prodotto che sta riscuotendo molto successo sia tra i napoletani che tra i turisti. Ne siamo orgogliosi e ci sentiamo spinti a dare sempre il meglio", spiega a NapoliToday la 24enne Alessandra.