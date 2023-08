Da Napoli a Philadelphia: ora c'è il volo diretto

American Airlines e Gesac annunciano l’introduzione del primo volo diretto dall’Aeroporto Internazionale di Napoli-Capodichino al Philadelphia International Airport, il principale hub transatlantico della compagnia. Il nuovo volo sarà introdotto il 6 giugno 2024 e opererà con una frequenza giornaliera per tutto il corso della stagione estiva 2024, fino al mese di ottobre 2024.

“Siamo entusiasti di annunciare il primo collegamento in assoluto di American Airlines tra il Sud Italia e gli Stati Uniti d’America - ha commentato Kyle Mabry, vicepresidente della compagnia - L'introduzione del nuovo volo diretto da Napoli a Philadelphia, il principale hub di American sulla East-Coast, è parte integrante del piano di ampliamento del network europeo della compagnia per la stagione estiva 2024, sviluppato per incontrare la domanda dei passeggeri, che prevede inoltre l’introduzione di nuove rotte verso gli Stati Uniti da Copenaghen e Nizza”.

Entusiasta anche l'amministratore delegato di Gesac Roberto Barbieri: “È un motivo di orgoglio avere a Napoli una delle principali compagnie aeree statunitensi, frutto di un lavoro teso ad incrementare la connettività dello scalo partenopeo che si fonda su un’offerta di 113 destinazioni, prevalentemente internazionali. Significativo e peculiare, per un aeroporto come Napoli, è il traffico intercontinentale generato da vettori che offrono collegamenti per i principali hub, avvicinando la Campania al resto del mondo. Con l’ingresso di American Airlines, questo segmento di mercato, fondamentale per l’exploit turistico della nostra regione, si arricchisce del prestigioso volo per Philadelphia, che si aggiunge al collegamento per New York”.

L’hub di Philadelphia offre ai passeggeri provenienti dall’Italia la possibilità di proseguire il loro viaggio con comodi voli in coincidenza verso numerose destinazioni finali tra Stati Uniti, Canada e Caraibi. Al tempo stesso, l’hub di Philadelphia offre ai passeggeri provenienti dal Nord America la possibilità di raggiungere comodamente Napoli e tutte le celebri destinazioni del Sud Italia. I voli American Airlines tra Napoli e Philadelphia saranno operati da moderni aeromobili Boeing 787-8 che offrono ai passeggeri un’esperienza completa di alto livello che include poltrone di Business Class e Premium Economy, interni all’avanguardia, streaming TV in diretta, Wi-Fi ad alta velocità e centinaia di film e spettacoli televisivi on-demand fruibili da ciascuna poltrona.