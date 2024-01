Piano di evacuazione, dopo 40 anni apre il tunnel della Tangenziale. Ma mancano ancora due rampe

Il nuovo tunnel che collega l'area porto di Pozzuoli alla Tangenziale di Napoli servirà per consentire la fuga dei cittadini flegrei in caso di eventi catastrofici, come terremoti o eruzioni vulcaniche. L'utilizzo del tempo futuro è d'obbligo perché affinché quest'opera possa compiere il proprio dovere mancano ancora due bretelle di accesso per le quali deve essere completata la fase di progettazione e devono essere trovati circa 7 milioni di euro. Fatto ciò, serviranno due anni di lavori.

Al momento, il nuovo viadotto, inaugurato oggi, ha il solo compito, seppur importante, di alleggerire il traffico puteolano, creando un collegamento diretto tra la parte alta e la parte bassa della cittadina, evitando ingorghi in pieno centro. Si tratta di un'infrastruttura che fu prevista negli anni '80, in seguito alla crisi bradisismica, nell'ambito dei piani di evacuazione. Ci sono voluti 40 anni per completarla. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del governatore Vincenzo De Luca, dai sindaci dei Comuni flegrei, guidati dal primo cittadino di Pozzuoli Luigi Manzoni, dai rappresentanti di Tangenziale e dal responsabile regionale della protezione civile Italo Giulivo.

"Un'opera fondamentale per migliorare la sicurezza di questi territorio - ha affermato De Luca - Non è stato facile portarla a termine perché ci sono state anche discussioni con l'azienda che ha realizzato i lavori. La Regione si occuperà della manutenzione per tutto il 2024, poi capiremo come coprire questi costi". Secondo Giulivo, responsabile della protezione civile campana "...quando saranno completate anche le rampe di accesso, il tunnel consentirà di avere una nuova via di fuga per accelerare l'allontanamento dei cittadini in caso di eruzione flegrea".

Sulle bretelle, o rampe, da realizzare, è intervenuto anche il sindaco di Pozzuoli Manzoni: "Abbiamo affidato ia Tangenziale la progettazione, una volta finita questa fase procederemo ai lavori". De Luca ci ha tenuto a precisare che "...mancano 7 milioni di euro e sarà la Regione a coprire questi costi".