Nuovo treno della Linea 1, Napoli Pedala: "Adesso promuovere l'uso della metro"

Anche l'associazione Napoli Pedala, che promuove l'uso della bicicletta in città, ha commentato l'entrata in servizio del primo dei nuovi treni della Linea 1, avvenuta ieri in presenza anche del sindaco Gaetano Manfredi.

"È finalmente partito da poche ore il nuovo treno della metro linea1 - scrive sui social l'associazione - Altri 9 treni sono già a Napoli e saranno messi in circolazione nei prossimi mesi. Altri 10 sono già stati acquistati, devono sono essere ultimanti e consegnati. Finalmente un pò di ossigeno per il tpl cittadino".

"Un iter partito nel 2017, i cui risultati si cominciano a vedere ora - prosegue napoli Pedala - Ora bisogna promuove l'utilizzo della metro, limitando quello dell'auto privata e favorendo miglioramenti infrastrutturali per chi pedala, finalizzati ad incrementare la sicurezza che è inesistente. Trasporto pubblico e mobilità attiva sono grandissimi alleati, vanno potenziati allo stesso modo. Fortunatamente sul fronte del trasporto, si stanziano risorse per nuove linee, stazioni, treni, autobus, mentre su quello della ciclabilità purtroppo si torna indietro".

"Oggi è un bel giorno per Napoli - prosegue l'associazione - seppur ci si arriva con grande ritardo, siamo contenti per la nostra città. Da domani si riparta con progetti concreti a supporto della mobilità dolce, con l'attivazione di ztl a partire da quella di Piazza Dante e con l'attuazione del biciplan".