Metropolitana, inaugurato il nuovo treno: l'arrivo in stazione e l'interno | VIDEO

Napoli ha un nuovo treno della Linea 1. Non succedeva da anni, dal 1993, e soprattutto sarebbe dovuto succedere almeno nell'agosto del 2021. L'inaugurazione del nuovo convoglio è infatti stata rinviata per l'incidente avvenuto un mese prima, proprio alla fine del suo lungo collaudo.

Con un po' di ritardo, alle 10.14, il treno ha aperto le sue porte a istituzioni, stampa e passeggeri. Presenti il sindaco Gaetano Manfredi, l'assessore Edoardo Cosenza, il direttore generale di Anm massimo Simeoli, il direttore delle linee metropolitane Anm Vincenzo Orazzo. Le vetture costruite dalla spagnola Caf sono partite da piazza Municipio e hanno raggiunto piazza Garibaldi fermandosi a Università e Duomo. Per poi tornare indietro una volta effettuato il cambio di binario a Brin.

L'autorizzazione alla messa in esercizio del treno era arrivata dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza (Ansfisa) soltanto tre giorni fa, dopo un'interruzione dei collaudi dall'incidente del luglio del 2021 alla ripresa dello scorso febbraio. Per ottenere il nullaosta negli ultimi mesi il Comune ha fatto effettuare numerosi interventi manutentivi lungo la linea, mentre sul treno sono state effettuate tutte le prove statiche e dinamiche previste dalla legge.

I commenti

Così nel confrontare i nuovi convogli con i vecchi Vincenzo Orazzo, direttore delle linee metropolitane dei Anm: “Migliorano tantissimo sia le caratteristiche di confort che di sicurezza – spiega – e migliorano anche quelle di capacità. Quindi a parità anche di frequenza avere treni da 1250 posti vuol dire aumentare la capacità di trasporti oraria”. I posti sono in effetti 1254 totali di cui 156 seduti, un terzo in più rispetto alle vetture che siamo abituati a vedere in circolazione sulla linea.

Edoardo Cosenza, assessore ai Trasporti, ha sottolineato che quello di oggi è un primo passo per raggiungere i “famosi tre minuti” tra una corsa e l'altra. “A Napoli ci sono con questo 10 treni, altri 9 nostri treni sono in Spagna, e ne abbiamo ordinati altri 5. Avremo quindi 24 treni in poco tempo, che si aggiungono ai 6 che ci sono già (gli 'storici' M1, ndR). Vuol dire arrivare ai famosi tre minuti tra una corsa e l'altra. Già adesso con questo treno la frequenza passa da 14 minuti a 12”.