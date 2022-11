Nuovo ospedale Santobono, pubblicata la gara europea per la progettazione

E' stato pubblicato il bando della gara europea per il nuovo ospedale pediatrico Santobono di Napoli. E' quanto rende noto la Regione Campania. La garà scadrà il 28 dicembre prossimo.

"Dopo mesi di lavoro per il nuovo ospedale Santobono di Napoli, destinato a diventare ancora di più un polo nazionale ed europeo per la pediatria, è stato pubblicato il bando della gara europea per la progettazione. Prosegue l'impegno straordinario della Regione per la riqualificazione di tutte le strutture sanitarie e per consolidare e sviluppare punti di eccellenza nella nostra regione", afferma il presidente della Regione Vincenzo De Luca.