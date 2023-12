Nel napoletano è pronto a nascere un parco tra i più innovativi d'Italia: il progetto | VIDEO

A Pozzuoli sorgerà un luogo in cui ogni bambino, indipendentemente dalle sue abilità, potrà giocare e divertirsi

A Pozzuoli è pronto a nascere un parco inclusivo tra i più innovativi d’Italia. Un luogo in cui ogni bambino, indipendentemente dalle sue abilità, potrà giocare e divertirsi. L'annuncio è stato dato dal primo cittadino puteolano Luigi Manzoni, con un post sui social nel quale c'è anche il video rendering della nuova opera.

"A Pozzuoli un parco inclusivo tra i più innovativi d’Italia! Guardate che meraviglia! Il parco giochi inclusivo sarà un luogo dove ogni bambino, indipendentemente dalle sue abilità, potrà giocare e divertirsi. É stato progettato per accogliere tutti i bambini, compresi quelli con disabilità, offrendo attrezzature e spazi adatti ad ogni esigenza, in un luogo magnifico, dove incontrarsi, confrontarsi e giocare insieme. Siamo nella fase finale: i lavori inizieranno a breve e contiamo di terminarli in tempi brevissimi", spiega il sindaco Manzoni.

"Ognuno ha fatto e farà la sua parte. Se volete, potete contribuire alla sua realizzazione acquistando il calendario 2024 del Parco senza Frontiere. A partire dal 7 dicembre, i responsabili del Comitato saranno disponibili a spiegare e illustrare il progetto in tutti i dettagli. Per informazioni e per richiedere il calendario, è possibile contattare il numero 328 242 9266 o inviare una mail a parcosenzafrontiere@gmail.com", scrive il primo cittadino flegreo.

(video Facebook Gigi Manzoni sindaco di Pozzuoli)