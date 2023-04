Manfredi: "Serve un grande palazzetto per sport e musica a Napoli. Pensiamo a struttura tra i 10 e i 15mila posti"

“Abbiamo bisogno di un grande palazzetto dello sport e della musica a Napoli. Abbiamo l'idea di realizzare una struttura in grado di accogliere tra i 10 e i 15mila spettatori, perché questa è la dimensione che serve alla città, e stiamo valutando la possibilità di realizzarlo con un partenariato pubblico-privato”. Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, intervistato da Barbara Petrillo e Marco Caiano nel corso di "Studio Mattina" in onda su Canale 9, ha risposto parlando del futuro del Mario Argento.

“Una struttura che possa essere utilizzata tutti i giorni della settimana, non solo per lo sport ma per tanti eventi, per potere ammortizzare l’investimento. Chiaramente un pala-eventi di questa dimensione non può essere solamente sostenuto dal pubblico, ma ha la possibilità di raccogliere anche investimenti privati. Stiamo valutando varie opzioni e sono fiducioso che, in qualche mese, avvieremo un percorso per fare in modo di dare a Napoli un grande palazzetto dello sport. Oggi una struttura del genere manca – ha concluso il primo cittadino partenopeo - e noi ne sentiamo il bisogno perché potremmo attrarre molti altri importanti eventi”.