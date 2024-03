Nuovo ospedale nel napoletano, il progetto: "Sarà uno dei più funzionali, moderni e belli d'Italia"

E' stata pubblicata la gara per la progettazione del nuovo ospedale di Castellammare di Stabia, dopo la risoluzione di complicati problemi amministrativi legati all'acquisizione delle ex Terme e dopo che la Regione Campania ha saldato debiti precedenti per poter acquisire l'area.

"E' uno degli interventi strategici per la sanità campana - afferma il governatore Vincenzo De Luca - e si inserisce nell'ambito di un programma per l'edilizia ospedaliera che è il più vasto mai realizzato in Campania. Manteniamo, dunque, l'impegno assunto grazie al lavoro efficace messo in campo delle strutture regionali".

"La gara scade a fine aprile. Da quel momento parte il lavoro per la definizione di un progetto che vedrà la realizzazione di uno degli ospedali più funzionali, più moderni e più belli del nostro Paese", conclude il presidente della Regione.