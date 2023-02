Alessandro Siani presenta il nuovo film: "Nell'amicizia non ci vuole cazzimma" - VIDEO

Questa mattina all'hotel Vesuvio, sul Lungomare di Napoli, Alessandro Siani ha presentato alla stampa il nuovo film "Tramite amicizia", da domani nei cinema. Con lui anche altri due protagonisti Matilde Gioli e Max Tortora. La pellicola - che nel cast vede anche la presenza di Maria De Biase - tratta il tema della "vera" amicizia.

"Nell'amicizia non ci vuole la cazzimma - ha detto Siani - L'amicizia deve essere una cosa pura, naturale, dev'essere chiara. Serve il confronto. Si può sbagliare, ma poi va cercata sempre la strada giusta: E' sempre bello sapere cosa un amico pensa di te, soprattutto se te lo dice guardandoti negli occhi. La mitica 'io e te dobbiamo parlare' non deve lasciare il posto a 'io e te dobbiamo chattare'".

La trama del film

Lorenzo (Alessandro Siani) è il proprietario di un’agenzia, “Tramite amicizia”, che offre amici a noleggio. Se hai bisogno di conforto, di compagnia o semplicemente di un consiglio per fare shopping, Lorenzo è il finto amico che fa per te! Affabile, premuroso, gentile. Insomma, l'amico perfetto...

Questa volta però, a rivolgersi all’agenzia non sono degli sconosciuti, ma i familiari di Lorenzo, dipendenti di una fabbrica di dolciumi che il proprietario, Alberto Dessè (Max Tortora), in un momento di profondo scoramento, sentendosi estremamente solo, vuole vendere. A rischio centinaia di posti lavoro. Non c’è dubbio, il re dei dolciumi ha bisogno di un amico e Lorenzo è l’uomo che fa per lui!

Tra gag e colpi di scena, la complicità della cugina Filomena (Maria Di Biase) e di un’amica molto speciale Maya (Matilde Gioli), riuscirà Lorenzo a convincere Alberto a salvare l’azienda e i suoi dipendenti?