Nuovo convegno e webinar online sulla figura dell’rspp

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

A Napoli si terrà il 13 giugno 2023 un convegno in presenza e un webinar online gratuiti per parlare del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione come “mediatore” della sicurezza: criticità, responsabilità e prospettive di riforma. Uno dei ruoli più importanti ed essenziali nella prevenzione di infortuni e malattie professionali nei luoghi di lavoro è quello del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), considerato dal Decreto legislativo n. 81/2008 come la persona designata dal datore di lavoro e in possesso di capacità e requisiti professionali idonei per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. È proprio grazie alle sue competenze e alla sua collaborazione con il datore di lavoro e gli altri attori della sicurezza che le aziende possono organizzare e gestire in modo adeguato la sicurezza nei luoghi di lavoro. In un mondo del lavoro in continua evoluzione, ad esempio organizzativa, tecnologica e normativa, anche il ruolo del servizio di prevenzione e protezione si sta evolvendo. Ed è dunque necessario per gli operatori, per tutti coloro che si occupano di sicurezza, approfondire il ruolo dell’RSPP, di questo vero e proprio “mediatore” della sicurezza aziendale, anche in relazione alle prospettive di un una possibile futura riforma normativa. Il convegno e il webinar sull’RSPP come mediatore della sicurezza Proprio per favorire l’approfondimento sulla figura del RSPP, l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) - insieme ad Inail - Direzione Regionale Campania e con il patrocinio di CFS Napoli (Centro Formazione e Sicurezza Napoli) e la media partnership del Gruppo 24 ore - organizza per il 13 giugno 2023 a Napoli il convegno nazionale gratuito “Il RSPP "mediatore" della sicurezza. Criticità, responsabilità e prospettive di riforma normativa”. Il convegno in presenza è organizzato anche in modalità webinar dando la possibilità agli iscritti all’evento di partecipare a distanza attraverso una connessione informatica. Il convegno si soffermerà sul ruolo di mediatore/manager del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione sia all’interno del sistema organizzativo normato dal D.Lgs. 81/2008, sia in relazione all’importanza e le responsabilità relative agli accadimenti infortunistici. Il decreto 81 e i compiti del servizio di prevenzione e protezione Nell’articolo 33 del D.Lgs. 81/2008 (TU) il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive (articolo 28 TU) e i sistemi di controllo di tali misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica (articolo 35 TU); f) a fornire ai lavoratori le informazioni necessarie (articolo 36 TU). Il programma del convegno nazionale e le informazioni sul webinar Per approfondire il ruolo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione si terrà martedì 13 giugno 2023 a Napoli _ presso la Villa Colonna Bandini, in via dei Colli Aminei 21 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 – il convegno nazionale gratuito, predisposto anche in forma di webinar, “Il RSPP "mediatore" della sicurezza. Criticità, responsabilità e prospettive di riforma normativa” I saluti: • Daniele LEONE (in attesa di conferma) - Direttore Regionale Inail Campania • Rocco VITALE - Presidente AiFOS • Roberta VITALE - Presidente CFS Napoli Gli interventi: • Paolo PASCUCCI - Professore ordinario di Diritto del lavoro nell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. Componente del Comitato Scientifico AiFOS - Il ruolo del RSPP nel sistema organizzativo del D.Lgs. n.81/2008 • Rocco VITALE - Presidente AiFOS - Il RSPP manager della sicurezza • Carmine PICCOLO - Primo Ricercatore Inail - Esperienze sul rapporto tra infortuni sul lavoro e ruolo del RSPP • Giuseppe BELARDO - Direttore SPSAL ASL Napoli 1 Centro - Il rapporto tra RSPP e organo di vigilanza • Mario GALLO - Professore a contratto di diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Componente del Comitato Scientifico AiFOS - Responsabilità del RSPP: casistica e prospettive di riforma La Tavola Rotonda: • Amedeo SCILLA - RSPP Hitachi Rail STS • Maria Grazia DI MARO - RSPP Ultragas CM s.p.a. • Gianpaolo SORGI - RSPP Il Sole 24 Ore • Rosario DI MUZIO - RSPP Azienda Ospedaliera “Cardarelli” • Domenico SALZANO - RSPP Leroy Merlin Italia s.r.l. • Antonio BOVA - RSPP Gori S.p.a. Il link per iscriversi al convegno o al webinar gratuito: https://aifos.org/home/eventi/intev/convegni_aifos/il-rspp--mediatore--della-sicurezza A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di presenza valido per il rilascio di n. 2 crediti per Formatori area tematica n.1 (normativa/organizzativa), per CSP/CSE, per RSPP/ASPP e per RLS. Per informazioni: Sede nazionale AiFOS - via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia - tel. 030.6595037 - fax 030.6595040 www.aifos.it - convegni@aifos.it 08 giugno 2023 Ufficio Stampa di AiFOS ufficiostampa@aifos.it https://www.aifos.it/