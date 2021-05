Afragola, sostegno alle attività commerciali: arriva un contributo di 1500 euro

Nuova iniziativa per sostenere il tessuto economico e produttivo della città

Le microimprese artigiane, commerciali e di servizio operanti ad Afragola in difficoltà economica per la pandemia Covid 19, potranno richiedere un ulteriore contributo una tantum di 1.500,00 euro a fondo perduto al Comune. L’atto d’indirizzo, che prevede l’utilizzo di 450.000,00 euro, stato approvato dal Commissario Straordinario dott.ssa Anna Nigro per sostenere il tessuto economico e produttivo della città. Nei prossimi giorni sarà pubblicato l’apposito avviso pubblico con le modalità di partecipazione.