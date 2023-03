Metro Linea 1, il secondo nuovo treno si avvicina al pre esercizio: "Una nottata importante"

Si sono svolte nelle scorse ore le attività di verifica in linea sulla metropolitana di Napoli. L'assessore comunale alle infrastrutture e ai trasporti Edoardo Cosenza ha definito quello appena conclusa "una nottata importante" per la Linea 1.

"Terminate positivamente le prove ATP (Automatic Train Protection) del secondo nuovo treno di Linea 1. Prove cruciali per la sicurezza. Pochi giorni per avere il nulla osta tecnico e poi inizierà il pre esercizio. Con il secondo nuovo treno la frequenza scenderà a 10,5 minuti. Ed il terzo treno è gia pronto per il collaudo...", ha spiegato Cosenza in un post su Facebook.