Sicurezza, 142 nuovi carabinieri entrati in servizio a Napoli e provincia

142 nuovi carabinieri sono entrati in servizio a Napoli e nella sua provincia: 85 saranno integrati in via definitiva, 62 quelli che arricchiranno i reparti durante la stagione estiva. Un’iniziativa per fare fronte alle crescenti esigenze di sicurezza dei cittadini e al boom turistico che ha travolto la città.

Le nuove leve saranno dislocate strategicamente nei punti nevralgici del capoluogo e nelle località turistiche della provincia, assicurando una presenza costante e una risposta ancor più tempestiva alle istanze dei cittadini. Una risorsa preziosa non solo per la gestione della sicurezza quotidiana, ma anche per la prevenzione di fenomeni criminali. Negli ultimi mesi, infatti, la città partenopea e il suo hinterland sono stati teatro di gravi fatti di cronaca.

Gen. Scandone: "Con l'arrivo dei nuovi carabinieri, potremo intensificare attività di prevenzione e contrasto alla criminalità"

Per il Generale di brigata Enrico Scandone “l'arrivo di questi nuovi carabinieri ci permetterà di intensificare le attività di prevenzione e di contrasto alla criminalità con lo scopo di fornire maggiore sicurezza ai cittadini. L'obiettivo principale è assicurare una maggiore presenza delle forze dell'ordine e un controllo più stringente nelle aree critiche della città e della provincia. Garantirà anche un aumento della sicurezza percepita e faciliterà l’interazione e la collaborazione con i residenti. I cittadini possono sentirsi più incentivati a diventare parte integrante del tessuto attivo del territorio, specie nelle aree grigie dove la criminalità può tentare passi in avanti".

Il Generale Scandone, Comandante provinciale dei Carabinieri di Napoli, ha espresso la sua soddisfazione per questo potenziamento: "Siamo orgogliosi di accogliere questi nuovi rinforzi, che rappresentano un ulteriore impegno da parte dell'Arma dei Carabinieri per garantire la sicurezza e la tranquillità della nostra comunità. L'aumento dei flussi turistici durante il periodo estivo richiede una presenza maggiore e più capillare sul territorio, e questi 142 nuovi carabinieri ci permetteranno di rispondere in maniera più efficace alle necessità dei cittadini e dei visitatori".

Questa operazione rientra in una più ampia strategia di potenziamento delle forze dell'ordine sul territorio nazionale, mirata a garantire un'estate serena e sicura per tutti.