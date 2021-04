In strada nuovi bus ANM: ecco su quali linee saranno impiegati

Da questa mattina 13 nuovi bus dell'ANM stanno circolando per le strade di Napoli. Ad annunciarlo è il sindaco Luigi de Magistris che, soddisfatto, ha commentato con queste parole: "Buone notizie per i trasporti e l’ambiente: Tredici nuovi autobus a metano di ANM sono da oggi in circolazione per le strade di Napoli! L'azienda partenopea continua con l'ammodernamento della flotta bus con veicoli con capacità fino a 95 passeggeri, utilizzabili sulla maggior parte delle linee a servizio tanto del centro città che dei quartieri periferici.

I nuovi bus sono anche dotati di sistema aziendale per la localizzazione satellitare, videosorveglianza, info utenza a bordo e sistema conta passeggeri. Con questo ulteriore innesto di 13 veicoli, che si aggiunge agli oltre 150 autobus entrati in servizio negli ultimi 2 anni e mezzo, tra diesel Euro 6, metano ed ibridi,

ANM imprime un ulteriore impulso nella direzione della sostenibilità ambientale, grazie all’abbattimento dell’età media che oggi è ben inferiore ai 10 anni di media riallineandosi così agli standard nazionali. I bus saranno impiegati, fra le altre, sulle linee di collegamento tra Ponticelli, Ospedale del Mare e piazza Garibaldi, con il 116 e 195".