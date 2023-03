Strade pericolose a Napoli, ecco 10 nuovi attraversamenti pedonali

"In sinergia con la Prefettura, l'Amministrazione si è adoperata per attivare nel più breve tempo possibile le soluzioni tecniche che consentiranno di ridurre il rischio di incidenti nelle strade più pericolose". È la dichiarazione con cui il sindaco di Napoli saluta i 10 nuovi attraversamenti pedonali che verranno installati in vari punti della città per mitigare il rischio di incidenti.

Si tratta – spiega Gaetano Manfredi – di "un dovere istituzionale e morale nei confronti di chi è stato vittima e dei suoi familiari e in generale a tutela della cittadinanza. La Polizia Municipale compie grandi sforzi tutti i giorni, mi appello anche alla coscienza di chi guida: rispettiamo le regole, non distruggiamo le vite".

Comune e Prefettura hanno concluso la verifica tecnica per gli attraversamenti pedonali definiti "innovativi" da Palazzo San Giacomo. Questi verranno posizionati in via Francesco Caracciolo, altezza aliscafi, altezza via Galiani, altezza Acquario; piazza Sannazaro - via Sannazaro (in corrispondenza dell'attraversamento pedonale semaforizzato; viale Anton Dohrn, altezza chalet rosso - rotonda Diaz; corso Amedeo di Savoia, altezza civico 226 e altezza civico 182; via Santa Teresa degli Scalzi, altezza Ponte della Sanità; corso Malta, altezza via Fiume e altezza civico 72.

Per altre strade cittadine che fanno registrare un alto tasso di rischio – il riferimento è a via Nuova Bagnoli, via Diocleziano, via Montagna Spaccata, via Arenaccia, piazza Poderico, corso Novara, via Francesco Petrarca e via Miano – la Commissione Permanente in collaborazione con l'Amministrazione Comunale ha disposto l'installazione di una serie di attraversamenti pedonali rialzati per facilitare l'attraversamento e, nel contempo, rallentare la velocità degli automobilisti.