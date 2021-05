Anm presenta 20 nuovi autobus per la svolta "green"

Una buona notizia per il traporto pubblico campano. L'Anm ha presentato 20 nuovi bus Mercedes Benz che andranno a rimpolpare la flotta su gomma. Si tratta di mezzi euro 6 di ultima generazione e, quindi, a basso impatto ambientale. "E' una forte svolta green dell'Azienda di mobilità cittadina - afferma l'assessore ai Traporti Marco Gaudini".

Secondo l'amministratore unico di Anm Nicola Pascale questa immissione: "...consentirà di far scendere l'età media dei nostri autobus a 9 anni. Solo due anni fa era di 17, ma in questi 24 mesi abbiamo messo in circolazione 180 nuovi mezzi". L'annuncio arriva pochi giorni dopo l'inaugurazione di altri 13 bus a metano.

I bus, sono stati acquistati dalla Regione con fondi del Ministero per le Infrastrutture e per la Mobilità Sostenibile e assegnati ad Anm con contratto di usufrutto oneroso, per circa 6.300 euro l'anno per ogni autobus per i primi 8 anni di vita. In totale il costo che l’Azienda sosterrà ogni anno nei primi 8 anni di esercizio è di circa 126.000 euro per l’intero lotto di 20 bus.

In parole più semplici, la proprietà dei mezzi resta alla Regione e l'Azienda napoletana ne paga i diritti di utilizzo. L’abitacolo passeggeri è corredato di sedili ergonomici, aria climatizzata, pianale integralmente ribassato ed è in grado di ospitare fino a 87 passeggeri, anche con postazione per diversamente abili.