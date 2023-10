Riaprono le giostre di piazza Nazionale: "Ora le telecamere"

Dopo un mese di lavori hanno le giostre di piazza Nazionale sono di nuovo a disposizione dei bimbi napoletani. Più volte, negli anni, l'area giochi è stata vandalizzata da ignoti, così come più volte è stato imbrattato, a pochi metri di distanza, il murale dedicato alla piccola Noemi, la bimba che nel 2019 fu ferita durante un agguato di camorra. Il taglio del nastro di oggi, 10 ottobre, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi e della presidente della IV Municipalità Maria Caniglia, ha riguardato anche il murale restaurato proprio davanti agli occhi di Noemi.

L'intervento è stato finanziato dalla Città Metropolitana. Un bando da 200mila euro vinto dalla IV Municipalità e che servirà a creare, oltre piazza Nazionale, altre tre aree gioco: piazza Nazionale, piazza Poderico, piazza Carlo III e Rione Ascarelli.

La sfida, ora, è quella di difendere l'area da imbecilli e incivili che provano gusto a sottrarre ai bambini un luogo in cui giocare, in una zona della città che non offre molto da questo punto di vista. "Chiederemo l'installazione delle telecamere" ha affermato Maria Caniglia. Manfredi, dal canto suo, ha annunciato che è al vaglio una collaborazione pubblico privato anche per aumentare la sorveglianza nella zona.